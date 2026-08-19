Safa Bank Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Safa Bank Registered veröffentlichte am 16.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Safa Bank Registered einen Umsatz von 3.8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch