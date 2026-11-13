SAF Tehnika AS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SAF Tehnika AS liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SAF Tehnika AS die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 1.26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.230 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 117.24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17.0 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 7.8 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch