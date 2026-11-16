SAEHWA IMC: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SAEHWA IMC hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -1156.00 KRW. Ein Jahr zuvor waren -340.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.02 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 19.93 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch