Sadot Group hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2.29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sadot Group ein Ergebnis je Aktie von -348.400 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Sadot Group mit einem Umsatz von insgesamt 4.4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1431.03 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch