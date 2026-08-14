Saddle Ranch Media hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Saddle Ranch Media liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Saddle Ranch Media die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Saddle Ranch Media hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0.1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 400 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch