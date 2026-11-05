Saddle Ranch Media: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Saddle Ranch Media hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Umsatzseitig wurden 0.0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Saddle Ranch Media 0.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch