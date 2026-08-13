Sadbhav Infrastructure Projects vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sadbhav Infrastructure Projects hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.95 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.340 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7.51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.00 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.86 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch