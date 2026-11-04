Sadbhav Infrastructure Projects präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sadbhav Infrastructure Projects hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1.32 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.300 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2.02 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 11.56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.81 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch