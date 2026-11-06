Sadbhav Engineering: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sadbhav Engineering lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1.59 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sadbhav Engineering 0.330 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9.29 Prozent auf 2.27 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Sadbhav Engineering 2.50 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch