SADAMATSU informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SADAMATSU hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 25.67 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SADAMATSU 16.46 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat SADAMATSU im vergangenen Quartal 2.83 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11.99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SADAMATSU 2.53 Milliarden JPY umsetzen können.

SADAMATSU hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 31.70 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 49.48 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 10.32 Milliarden JPY – ein Plus von 9.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem SADAMATSU 9.40 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch