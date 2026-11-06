Sacyr Vallehermoso mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sacyr Vallehermoso hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.05 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.040 EUR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.34 Milliarden EUR – ein Plus von 14.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sacyr Vallehermoso 1.17 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch