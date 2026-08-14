Sack Lunch Productions: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sack Lunch Productions liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sack Lunch Productions die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Umsatzseitig standen 0.2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 20.0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sack Lunch Productions 0.2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch