SACI Falabella: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SACI Falabella stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 121.00 CLP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 145.00 CLP je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9.61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3’493.33 Milliarden CLP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3’187.08 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch