SACI Falabella öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SACI Falabella hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 76.00 CLP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 64.00 CLP erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 3’432.13 Milliarden CLP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3’136.69 Milliarden CLP umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch