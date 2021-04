Sachsen-Anhalts CDU-Chef fordert Klärung der K-Frage binnen zwei Wochen

BERLIN (Dow Jones)--Mit Blick auf die nahende Wahl in Sachsen-Anhalt Anfang Juni hat der CDU-Landesvorsitzende Sven Schulze eine zügige Klärung der Kanzlerkandidatenfrage in der Union zwischen Markus Söder und Armin Laschet gefordert. "In den nächsten zwei Wochen muss die Frage geklärt werden", sagte Schulze dem Spiegel. "Wir brauchen Klarheit auch für die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt."

Je länger die Entscheidung der Kanzlerkandidatur verschoben werde, umso mehr wird sie den beiden aus der Hand genommen. Wen er befürwortet, sagte Schulze nicht. Er traue beiden "voll und ganz zu, dieses Land zu führen".

April 10, 2021 01:58 ET (05:58 GMT)