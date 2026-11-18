Sachem Capital hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9.1 Millionen USD – eine Minderung von 24.58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12.0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch