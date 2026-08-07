Sachem Capital informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sachem Capital hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0.14 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.020 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13.17 Prozent auf 9.4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch