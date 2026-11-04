Sabra Health Care REIT informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sabra Health Care REIT präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 250.4 Millionen USD gegenüber 201.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch