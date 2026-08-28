Sable Resources: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sable Resources hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.05 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.800 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch