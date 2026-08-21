Sabio mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sabio hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.10 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.040 CAD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sabio 11.4 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 26.21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15.5 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch