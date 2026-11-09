Sabine Royalty TrustUnit of BenefInt verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sabine Royalty TrustUnit of BenefInt hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 1.31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sabine Royalty TrustUnit of BenefInt noch ein Gewinn pro Aktie von 1.70 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22.82 Prozent auf 19.8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Sabine Royalty TrustUnit of BenefInt 25.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch