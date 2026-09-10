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10.09.2026 06:37:00
Sabaf Technology and Safety legte Quartalsergebnis vor
Sabaf Technology and Safety hat sich am 08.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sabaf Technology and Safety ein Ergebnis je Aktie von 0.120 EUR vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7.11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 74.3 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 69.4 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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