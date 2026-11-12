Sabaf Technology and Safety: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sabaf Technology and Safety lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.170 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 70.8 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.3 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch