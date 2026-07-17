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Saab AB Aktie 614224 / SE0000112385

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17.07.2026 08:04:54

Saab Earnings Up In Q2

Saab AB
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(RTTNews) - Saab AB (SAABF, SAABY, SAABb.ST), a Swedish aerospace, defense, and security company, on Friday reported higher net income in the second quarter of 2026 compared with the previous year.

For the second quarter, net income increased to SEK 2.17 billion from SEK 1.54 billion in the prior year.

Earnings per share were SEK 3.96 versus SEK 2.83 last year.

EBITDA increased to SEK 3.77 billion from SEK 2.83 billion in the same period a year ago.

EBIT rose to SEK 2.79 billion from SEK 1.98 billion in the prior year.

Operating income jumped to SEK 2.79 billion from SEK 1.98 billion in the prior year.

Sales increased to SEK 19.79 billion from SEK 25.45 billion in the previous year.

On Thursday, Saab AB closed trading 0.71% lesser at SEK 516.70 on the Stockholm Stock Exchange.

In eigener Sache

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Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.

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Short 15’140.25 13.63 SX0BIU
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Long 13’649.62 19.51 SZBKGU
Long 13’354.58 13.89 SVBOKU
Long 12’781.72 8.96 SRWB1U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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