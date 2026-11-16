S4E Spolka Akcyjna zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

S4E Spolka Akcyjna gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.30 PLN, nach 1.12 PLN im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4.92 Prozent auf 106.9 Millionen PLN aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 112.4 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch