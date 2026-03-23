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23.03.2026 06:37:00
S4E Spolka Akcyjna: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
S4E Spolka Akcyjna präsentierte am 20.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
S4E Spolka Akcyjna hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2.00 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.08 PLN je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14.94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 214.9 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 186.9 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4.94 PLN beziffert. Im Vorjahr waren 4.06 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat S4E Spolka Akcyjna im vergangenen Geschäftsjahr 515.35 Millionen PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12.10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte S4E Spolka Akcyjna 459.74 Millionen PLN umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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