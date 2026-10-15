S1 stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

S1 hat am 14.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1303.40 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 1428.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 716.71 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 698.74 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch