S&T: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

S&T veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 447.26 KRW gegenüber 2627.00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat S&T 454.59 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12.06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 516.91 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch