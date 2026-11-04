S&T MOTIV mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

S&T MOTIV präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 118.35 KRW. Im Vorjahresviertel hatte S&T MOTIV 893.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 234.35 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte S&T MOTIV 231.09 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch