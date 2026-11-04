S&T hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

S&T hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 359.85 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1258.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 100.75 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 32.06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 148.30 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch