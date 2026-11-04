S&T Dynamics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

S&T Dynamics hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 100.32 KRW. Im Vorjahresviertel hatte S&T Dynamics 749.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5.36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 151.72 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 143.59 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.ch