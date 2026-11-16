S Science stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

S Science hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5.04 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.720 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12.58 Prozent auf 175.4 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 200.7 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch