S Science mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

S Science veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2.90 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte S Science -0.470 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat S Science im vergangenen Quartal 180.0 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13.16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte S Science 159.1 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch