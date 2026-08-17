S S Power Switchgear zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

S S Power Switchgear veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

S S Power Switchgear hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.21 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.43 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 712.1 Millionen INR – ein Plus von 19.98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem S S Power Switchgear 593.6 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch