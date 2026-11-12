S S Organics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

S S Organics hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.74 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.330 INR je Aktie erzielt worden.

S S Organics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 334.9 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 135.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 142.5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch