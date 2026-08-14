S R K Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

S R K Industries veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.15 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.120 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22.96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 294.9 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 239.9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch