S-Pool präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

S-Pool hat am 14.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3.43 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 4.42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 6.44 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.40 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch