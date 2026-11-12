S P Setia Bhd: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

S P Setia Bhd hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.01 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei S P Setia Bhd ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.010 MYR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 672.6 Millionen MYR – das entspricht einem Minus von 22.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 872.3 Millionen MYR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch