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20.08.2026 06:37:00
S P Setia Bhd: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
S P Setia Bhd gab am 19.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.02 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei S P Setia Bhd ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.020 MYR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 821.4 Millionen MYR – das entspricht einem Minus von 12.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 943.7 Millionen MYR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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