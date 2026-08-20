S P Setia Bhd: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

S P Setia Bhd gab am 19.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.02 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei S P Setia Bhd ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.020 MYR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 821.4 Millionen MYR – das entspricht einem Minus von 12.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 943.7 Millionen MYR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch