S&P Global hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

S&P Global hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 4.25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3.86 USD je Aktie erzielt worden.

S&P Global hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.68 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.89 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch