S P Capital Financing zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

S P Capital Financing hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0.41 INR. Im letzten Jahr hatte S P Capital Financing einen Gewinn von 3.88 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 20.5 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 52.65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43.4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch