S&P 500-Wert Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zoetis A von vor einem Jahr bedeutet

Das Zoetis A-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Zoetis A-Anteile an diesem Tag 145.41 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.688 Zoetis A-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2026 53.80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 78.23 USD belief. Das entspricht einem Minus von 46.20 Prozent.

Alle Zoetis A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 32.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch