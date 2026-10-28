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|Rentable Zoetis A-Anlage?
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28.10.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zoetis A von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Zoetis A-Investment gewesen.
Das Zoetis A-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Zoetis A-Anteile an diesem Tag 145.41 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.688 Zoetis A-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2026 53.80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 78.23 USD belief. Das entspricht einem Minus von 46.20 Prozent.
Alle Zoetis A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 32.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zoetis Inc (A)
Analysen zu Zoetis Inc (A)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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