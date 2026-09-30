S&P 500-Wert Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zoetis A von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Zoetis A-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 146.32 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 68.343 Zoetis A-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4’804.54 USD, da sich der Wert einer Zoetis A-Aktie am 29.09.2026 auf 70.30 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 51.95 Prozent eingebüsst.

Zuletzt verbuchte Zoetis A einen Börsenwert von 29.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch