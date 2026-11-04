S&P 500-Wert Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zoetis A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das Zoetis A-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Zoetis A-Papier 162.23 USD wert. Bei einem Zoetis A-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.164 Zoetis A-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Zoetis A-Papiers auf 82.99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 511.56 USD wert. Mit einer Performance von -48.84 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war Zoetis A jüngst 34.40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch