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|Lukrative Zoetis A-Investition?
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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zoetis A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Zoetis A-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Das Zoetis A-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Zoetis A-Papier 162.23 USD wert. Bei einem Zoetis A-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.164 Zoetis A-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Zoetis A-Papiers auf 82.99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 511.56 USD wert. Mit einer Performance von -48.84 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am Markt war Zoetis A jüngst 34.40 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Zoetis Inc (A)
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
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