S&P 500-Wert Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zoetis A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Zoetis A-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 190.83 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5.240 Zoetis A-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 394.85 USD, da sich der Wert eines Zoetis A-Papiers am 11.08.2026 auf 75.35 USD belief. Die Abnahme von 1’000 USD zu 394.85 USD entspricht einer negativen Performance von 60.51 Prozent.

Zoetis A wurde am Markt mit 30.96 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch