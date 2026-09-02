S&P 500-Wert Zoetis A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zoetis A von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden Zoetis A-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 152.88 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 6.541 Zoetis A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Zoetis A-Aktie auf 77.25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 505.30 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 49.47 Prozent abgenommen.

Zoetis A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch