Zoeti a Aktie 19276994 / US98978V1035
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Wert Zoetis A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zoetis A von vor einem Jahr gekostet
Bei einem frühen Zoetis A-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr wurden Zoetis A-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 152.88 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 6.541 Zoetis A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Zoetis A-Aktie auf 77.25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 505.30 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 49.47 Prozent abgenommen.
Zoetis A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31.93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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