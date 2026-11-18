Heute vor 10 Jahren wurden Trades Zoetis A-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Zoetis A-Aktie an diesem Tag 49.89 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Zoetis A-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.004 Zoetis A-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 83.48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 167.33 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 167.33 USD, was einer positiven Performance von 67.33 Prozent entspricht.

Am Markt war Zoetis A jüngst 34.30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch