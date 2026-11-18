|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Anlage
|
18.11.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Zoetis A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zoetis A von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zoetis A-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Zoetis A-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Zoetis A-Aktie an diesem Tag 49.89 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Zoetis A-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.004 Zoetis A-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 83.48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 167.33 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 167.33 USD, was einer positiven Performance von 67.33 Prozent entspricht.
Am Markt war Zoetis A jüngst 34.30 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zoetis Inc (A)
|
18.11.26
|S&P 500-Wert Zoetis A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zoetis A von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.11.26
|S&P 500-Papier Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zoetis A von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
04.11.26
|S&P 500-Wert Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zoetis A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Ausblick: Zoetis A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
28.10.26
|S&P 500-Wert Zoetis A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zoetis A von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
21.10.26
|S&P 500-Titel Zoetis A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zoetis A-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Zoetis A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.10.26
|S&P 500-Titel Zoetis A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zoetis A von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
Analysen zu Zoetis Inc (A)
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.