Zimmer Biomet Aktie 1262932 / US98956P1021
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17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Zimmer Biomet-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zimmer Biomet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Zimmer Biomet-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Zimmer Biomet-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 119.44 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Zimmer Biomet-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.837 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 84.27 USD, da sich der Wert eines Zimmer Biomet-Anteils am 14.08.2026 auf 100.65 USD belief. Damit wäre die Investition 15.73 Prozent weniger wert.
Der Marktwert von Zimmer Biomet betrug jüngst 19.21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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