Zimmer Biomet Aktie 1262932 / US98956P1021
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28.09.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Zimmer Biomet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zimmer Biomet von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Zimmer Biomet-Einstiegs gewesen.
Am 28.09.2016 wurde die Zimmer Biomet-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 116.92 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Zimmer Biomet-Aktie investiert hat, hat nun 0.855 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 25.09.2026 77.87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 91.04 USD belief. Das entspricht einem Minus von 22.13 Prozent.
Der Marktwert von Zimmer Biomet betrug jüngst 17.34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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