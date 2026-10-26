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|Profitables Zimmer Biomet-Investment?
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26.10.2026 16:02:34
S&P 500-Wert Zimmer Biomet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zimmer Biomet von vor 10 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Zimmer Biomet gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Zimmer Biomet-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 110.07 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die Zimmer Biomet-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9.085 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 895.41 USD, da sich der Wert eines Zimmer Biomet-Papiers am 23.10.2026 auf 98.56 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 10.46 Prozent vermindert.
Zimmer Biomet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18.76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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